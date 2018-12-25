"В баню пойдём с друзьями". Жуков пошутил, как проведёт Новый год

Заместитель председателя Госдумы Александр Жуков рассказал, как собирается отметить Новый год. Говорит, что в баню пойдёт с друзьями. Но на самом деле он пошутил, ведь в планах Жукова отметить праздник с семьёй.

— Мы с друзьями идём в баню, — в шутку рассказывает Жуков.

Он добавил, что 30 декабря он летит в Санкт-Петербург, но 31-го числа уже вернётся в Москву и встретит главный волшебный праздник с семьей.