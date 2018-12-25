Миронов: Новый год наступает лишь с 6-м ударом курантов
У лидера эсеров любопытная версия о непосредственном моменте наступления Нового года.
Лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов рассказал Лайфу о своих праздничных традициях. Для депутата Новый год — не Новый год без Подмосковья, настоящих елей, глубокого снега и традиционного обращения президента к россиянам.
— Ну а дальше — салат оливье, шампанское и традиционная тёплая семейная обстановка, — рассказал Миронов.
Кстати, лидер эсеров является сторонником теории о том, что Новый год непосредственно наступает лишь с шестым ударом часов. По его словам, пятью первыми ударами кремлёвские куранты отсчитывают последние секунды уходящего года, и лишь на шестом начинается отсчёт нового периода.
— На шестом ударе курантов — кто не помнит — наступает уже сам Новый год. Именно на шестом ударе нужно чокнуться, загадать желание и поздравить друг друга с Новым годом, — уверен парламентарий.
Добавим, что сам момент наступления Нового года — вопрос дискуссионный. Некоторые россияне убеждены, что отсчёт начинается с первым ударом курантов, а другие — что с 12-м. А вот начальник службы времени Астрономического института им. Штернберга Евгений Федосеев — он же главный часовщик страны — в одном из своих интервью однозначно утверждал: Новый год наступает ещё до боя курантов, а с началом их фирменного перезвона ("динь-дилинь-дилинь").