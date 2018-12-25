Миронов: Новый год наступает лишь с 6-м ударом курантов

У лидера эсеров любопытная версия о непосредственном моменте наступления Нового года.

Лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов рассказал Лайфу о своих праздничных традициях. Для депутата Новый год — не Новый год без Подмосковья, настоящих елей, глубокого снега и традиционного обращения президента к россиянам.

— Ну а дальше — салат оливье, шампанское и традиционная тёплая семейная обстановка, — рассказал Миронов.

Кстати, лидер эсеров является сторонником теории о том, что Новый год непосредственно наступает лишь с шестым ударом часов. По его словам, пятью первыми ударами кремлёвские куранты отсчитывают последние секунды уходящего года, и лишь на шестом начинается отсчёт нового периода.

— На шестом ударе курантов — кто не помнит — наступает уже сам Новый год. Именно на шестом ударе нужно чокнуться, загадать желание и поздравить друг друга с Новым годом, — уверен парламентарий.