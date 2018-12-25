Володин отчитался перед Путиным о разборе "законодательных завалов"

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече президента РФ Владимира Путина с руководством Совета Федерации и Госдумы заявил, что что парламенту удалось рассмотреть практически все законопроекты, накопившиеся с прошлых лет.

— Мы работали с законодательными завалами. На начало октября, когда Дума приступила к работе, таких было 2020 законопроектов, причём некоторым из них было более 20 лет. Сегодня мы можем доложить: таких законопроектов осталось всего 44, — цитирует его слова ТАСС.

По словам Володина, к рассмотрению законопроектов депутаты подходили "вдумчиво и основательно", несмотря на то что большая часть из них успела потерять актуальность и требует новых экспертных оценок. Однако 14% из общего числа были приняты.