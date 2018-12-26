Матвиенко высказалась за увеличение числа женщин во власти

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась за повышение числа женщин, принимающих решения на всех уровнях власти, поскольку они являются "мощным резервом развития страны". Об этом она сказала на встрече президента РФ Владимира Путина с руководством обеих палат Федерального Собрания РФ.

— Нам есть над чем здесь поработать. Я, конечно, не призываю к матриархату. Но всё-таки, думаю, было бы правильно увеличить количество женщин во всех уровнях власти, на уровне принятия решений, — цитирует её слова ТАСС.