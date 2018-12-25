Жириновский подарил Путину диски с фильмами о своей партии

Лидер фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным передал ему диски с фильмами о партии и попросил посмотреть.

— Если будет время, 30 лет ЛДПР в следующем году. Если мало времени, то полтора часа. И актуальные брошюры, — сказал Жириновский, вручая диски.

Глава государства, в свою очередь, отметил конструктивную позицию фракции ЛДПР, а также вспомнил полезные инициативы, с которыми выступал лично Жириновский.