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Регион
Опубликовано 25 декабря 2018, 23:39

Жириновский подарил Путину диски с фильмами о своей партии

Владимир Путин и Владимир Жириновский. Фото: &copy; РИА Новости/Алексей Дружинин

Владимир Путин и Владимир Жириновский. Фото: © РИА Новости/Алексей Дружинин

Лидер фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным передал ему диски с фильмами о партии и попросил посмотреть.

— Если будет время, 30 лет ЛДПР в следующем году. Если мало времени, то полтора часа. И актуальные брошюры, — сказал Жириновский, вручая диски.

Глава государства, в свою очередь, отметил конструктивную позицию фракции ЛДПР, а также вспомнил полезные инициативы, с которыми выступал лично Жириновский.

— Год завершается. Я внимательно следил, как шли дискуссии, дебаты в Госдуме, некоторые ваши выступления. У вас всегда есть собственная позиция, у фракции. В целом фракция занимает конструктивную позицию, — отметил президент.

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Александр Юнашев
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