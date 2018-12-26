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Регион
Опубликовано 26 декабря 2018, 00:18

Миронов рассказал Путину о проекте общероссийской реновации жилья

Фото: &copy; РИА Новости/Алексей Дружинин

Фото: © РИА Новости/Алексей Дружинин

Президент РФ Владимир Путин встретился с главой фракции "Справедливой России" в Госдуме Сергеем Мироновым. Глава государства выразил надежду на конструктивное сотрудничество с фракцией в следующем году и поблагодарил за работу в уходящем.

— Не так давно вделись. Говорили о текущей работе. Хотелось поговорить о том, что считаете приоритетом на ближайшее время, на первую половину 2019 года, — отметил Путин.

В свою очередь, Миронов рассказал президенту, что СР подготовила законопроект об общероссийской реновации. По словам главы фракции, она предусматривает реконструкцию либо капремонт.

— Мы максимально защитили собственников, — добавил он.

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Александр Юнашев
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