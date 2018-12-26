В 2018 году "ВКонтакте" выплатила 2 млрд рублей разработчикам игр

В уходящем году пользователи самой популярной соцсети России 175 млн раз запускали игры внутри "ВКонтакте".

"ВКонтакте" отчиталась о 2 млрд рублей, которые соцсеть выплатила разработчикам игр на своей платформе.

Отмечается, что разработчики имели возможность заработать на голосах — внутренней валюте, которые пользователи покупали в приложениях и играх. За год 55 млн пользователей запускали игры в веб-версии соцсети и ещё 14 млн играли через приложение и платформу Direct Games. Всего пользователи 175 млн раз устанавливали игры.

Также соцсеть подвела итоги и выбрала лучшие игры года. Например, в номинации "Лучшая игра в Direct Games" победила "Малиновый Джем: три в ряд", в номинации "Выбор редакции" одержала победу "Прыгун". Награду "Приз зрительских симпатий" завоевала игра "Сокровище пиратов".