Более 40 тысяч объектов проинспектированы в рамках акции "Безопасность детства"

Рейды проводились совместно с командой "Молодёжки ОНФ" во всех регионах России. Большая часть мероприятий пришлась на период каникул.

В рамках всероссийской акции "Безопасность детства" были проинспектированы 42 тысячи объектов, в том числе качели, игровые и спортивные площадки. Об этом стало известно на пресс-конференции, посвящённой итогам работы "Молодёжки ОНФ". Прямую трансляцию вёл Лайф.

Акция, о которой идёт речь, была инициирована уполномоченным при президенте по правам ребёнка Анной Кузнецовой, а проводится она совместно с командой "Молодёжки".

В рамках акции проводятся рейды в местах массового отдыха семей с детьми, проверяются на предмет безопасности парки, пляжи, места для купания, детские площадки и игровые комплексы, торгово-развлекательные центры и аттракционы. Особое внимание уделяется выявлению потенциально опасных мест, которые могут представлять угрозу здоровью и жизни детей и взрослых.

По статистике "Молодёжки ОНФ", больше всего опасностей детей подстерегает на детских игровых и спортивных площадках: сломанные и неустойчивые качели и футбольные ворота, сгнившие доски на горках и ином оборудовании или их отсутствие, наличие камней, арматуры, а порой и недостроенность элементов, способных привести к травмированию детей.