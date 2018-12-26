Блогер сделал шлем Тора, от которого светятся глаза — видео

Аксессуар был распечатан с помощью 3D-принтера, а саму модель блогер скачал с сайта Thingiverse.

YouTube-блогер KyleofAsgard выпустил видео с пошаговой инструкцией по сборке самодельного шлема Тора. Аксессуар делает так, чтобы глаза владельца шлема светились.

Для того чтобы добиться этого эффекта, автору гаджета пришлось использовать линзы, которые светятся под ультрафиолетовым излучением. Также блогеру пришлось использовать УФ-лампу, которую он разместил внутри шлема.