Учёные доказали, что видеоигры делают людей умнее

Исследователи с помощью игры Dota 2 обнаружили, что в мозге опытных геймеров больше серого вещества.

Группа учёных из Китая и Канады изучила влияние видеоигр на мозг. Соответствующая статья была опубликована в престижном научном журнале Nature.

Чтобы изучить этот вопрос, учёные сопоставили между собой 27 активных игроков с хорошими результатами, а также 30 любителей, которые играли реже и не достигали значительных успехов. Таким образом, члены продвинутой группы были участниками национальных или региональных чемпионатов США по Dota 2 и League of Legends.