Учёные доказали, что видеоигры делают людей умнее
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Исследователи с помощью игры Dota 2 обнаружили, что в мозге опытных геймеров больше серого вещества.
Группа учёных из Китая и Канады изучила влияние видеоигр на мозг. Соответствующая статья была опубликована в престижном научном журнале Nature.
Чтобы изучить этот вопрос, учёные сопоставили между собой 27 активных игроков с хорошими результатами, а также 30 любителей, которые играли реже и не достигали значительных успехов. Таким образом, члены продвинутой группы были участниками национальных или региональных чемпионатов США по Dota 2 и League of Legends.
В результате наблюдений удалось установить корреляцию между уровнем игровых навыков, а также количеством серого вещества и качеством мозговой активности. Таким образом, чем тренированнее были геймеры, тем лучше работал их мозг. Также исследователи отметили, что чрезмерное увлечение видеоиграми не обязательно скажется на мыслительных навыках, так как это просто одна из активностей, которая помогает развить нейронные связи.