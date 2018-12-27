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Опубликовано 27 декабря 2018, 11:15

Северная Корея – 2019. КНДР выпустила для россиян пропагандистский календарь

Власти КНДР выпустили календарь на Новый год. Россиянам показывают жизнь в самом закрытом государстве. Естественно, на картинках жизнь в КНДР хороша. Купить такой раритет нельзя, а вот взглянуть на него ниже можно.

Коллаж &copy; L!FE. Фото: &copy; РИА Новости/Илья Питалев&nbsp;&copy; Shutterstock &nbsp;&copy;&nbsp;Пресс-служба посольства КНДР

Коллаж © L!FE. Фото: © РИА Новости/Илья Питалев © Shutterstock  © Пресс-служба посольства КНДР

Фото: © Пресс-служба Посольства КНДР

Фото: © Пресс-служба Посольства КНДР

Фото: © Пресс-служба Посольства КНДР

Фото: © Пресс-служба Посольства КНДР

Фото: © Пресс-служба Посольства КНДР

Фото: © Пресс-служба Посольства КНДР

Фото: © Пресс-служба Посольства КНДР

Фото: © Пресс-служба Посольства КНДР

Фото: © Пресс-служба Посольства КНДР

Фото: © Пресс-служба Посольства КНДР

Фото: © Пресс-служба Посольства КНДР

Фото: © Пресс-служба Посольства КНДР

Фото: © Пресс-служба Посольства КНДР

Фото: © Пресс-служба Посольства КНДР

Фото: © Пресс-служба Посольства КНДР

Фото: © Пресс-служба Посольства КНДР

Фото: © Пресс-служба Посольства КНДР

Фото: © Пресс-служба Посольства КНДР

Фото: © Пресс-служба Посольства КНДР

Фото: © Пресс-служба Посольства КНДР

Фото: © Пресс-служба Посольства КНДР

Фото: © Пресс-служба Посольства КНДР

Фото: © Пресс-служба Посольства КНДР

Фото: © Пресс-служба Посольства КНДР

Фото: © Пресс-служба Посольства КНДР

Фото: © Пресс-служба Посольства КНДР

Фото: © Пресс-служба Посольства КНДР

Фото: © Пресс-служба Посольства КНДР

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Артур Матвеев
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