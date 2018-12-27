Северная Корея – 2019. КНДР выпустила для россиян пропагандистский календарь

Власти КНДР выпустили календарь на Новый год. Россиянам показывают жизнь в самом закрытом государстве. Естественно, на картинках жизнь в КНДР хороша. Купить такой раритет нельзя, а вот взглянуть на него ниже можно.