Северная Корея – 2019. КНДР выпустила для россиян пропагандистский календарь
Власти КНДР выпустили календарь на Новый год. Россиянам показывают жизнь в самом закрытом государстве. Естественно, на картинках жизнь в КНДР хороша. Купить такой раритет нельзя, а вот взглянуть на него ниже можно.
Коллаж © L!FE. Фото: © РИА Новости/Илья Питалев © Shutterstock © Пресс-служба посольства КНДР
Фото: © Пресс-служба Посольства КНДР
Фото: © Пресс-служба Посольства КНДР
Фото: © Пресс-служба Посольства КНДР
Фото: © Пресс-служба Посольства КНДР
Фото: © Пресс-служба Посольства КНДР
Фото: © Пресс-служба Посольства КНДР
Фото: © Пресс-служба Посольства КНДР
Фото: © Пресс-служба Посольства КНДР
Фото: © Пресс-служба Посольства КНДР
Фото: © Пресс-служба Посольства КНДР
Фото: © Пресс-служба Посольства КНДР
Фото: © Пресс-служба Посольства КНДР
Фото: © Пресс-служба Посольства КНДР
Фото: © Пресс-служба Посольства КНДР