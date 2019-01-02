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Регион
Опубликовано 2 января 2019, 05:00

Прошлое на ёлке. Как новогодние игрушки поменялись за 100 лет

От картонных звёзд до пластиковых динозавров. 700 новогодних игрушек представлено в Музее Победы в Москве. Как игрушки на ёлке изменялись в зависимости от истории нашей страны.

Фото &copy; РИА Новости/Валерий Шустов

Фото © РИА Новости/Валерий Шустов

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НАЧАЛО ПРАЗДНИКА

Отмечать Новый год начали в 1935 году. Раньше ёлку украшали на Рождество. Вешали овощи и фрукты. Первые игрушки — фрукты из ваты

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1930-Е ГОДЫ

Игрушечные животные впервые появились на советской ёлке в 1932 году. Когда на киноэкраны вышел суперхит — фильм "Цирк"

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1940-Е ГОДЫ

Военные годы были тяжёлым временем. Но заводы выпускали игрушки, например, как этот велосипед — сделанный из остатков проволоки

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1950-Е ГОДЫ

Популярны картонные игрушки. Трафареты печатали во всех советских журналах. Их вырезали и украшали как блёстками битым стеклом

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НАЧАЛО 1960-Х

В 1961 году Юрий Гагарин первым полетел в космос — и все ёлки СССР украсили стеклянные космонавты и ракеты

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КОНЕЦ 1960-Х

Никиту Хрущёва уже сняли с поста генсека, а кукуруза — царица полей — по-прежнему висела на новогодней ёлке, в память о нём

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1970-Е ГОДЫ

Главное место на ёлке занимают элементы повседневной жизни СССР: милиционеры, самолётики или вот светофор

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1980-Е ГОДЫ

В СССР налаживают массовый выпуск одинаковых фигурок. Кажется, что украшения потеряли индивидуальность. Раньше их делали вручную

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1990-Е ГОДЫ

Рынок наводнили китайские украшения. Но многие хранят дома старые советские украшения. Как память о детстве и празднике

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Артур Матвеев
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