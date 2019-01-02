Прошлое на ёлке. Как новогодние игрушки поменялись за 100 лет

От картонных звёзд до пластиковых динозавров. 700 новогодних игрушек представлено в Музее Победы в Москве. Как игрушки на ёлке изменялись в зависимости от истории нашей страны.