Как Госдеп озаботился проблемой беженцев на Украине

Все последние дни в российских средствах массовой информации и целом ряде зарубежных активно тиражируются новости о наращивании Украиной военного потенциала на линии соприкосновения в Донбассе, а также на российско-украинской границе в районе Крыма. Ряд политологов указывают в связи с этим на опасность организации новых военных провокаций в свете обострения на Украине внутриполитической борьбы в преддверии президентских выборов, намеченных на конец марта следующего года.

Окончание срока военного положения, введённого президентом Порошенко после провала вооружённой провокации в Керченском проливе, также не добавляет наблюдателям уверенности в том, что оставшееся до выборов время не будет использовано киевскими властями для организации новых военных авантюр, которые могли бы помочь в увеличении рейтинга действующего главы украинского государства. Обострение на линии соприкосновения в зоне конфликта на юго-востоке Украины в этом контексте выглядит более предпочтительным как в контексте противостоящих регулярным украинским частям сил ополчения республик Донбасса, так и с точки зрения сложности организации провокации непосредственно на границе с Россией.

Возможность обострения вооружённого конфликта на Украине, судя по всему, допускают и вашингтонские покровители киевских властей — по крайней мере, именно такие выводы можно сделать из того, что Госдепартамент США вдруг живо заинтересовался вопросом возможного скорого и значительного увеличения количества беженцев на Украине.

Как следует из данных портала государственных грантов Правительства США, Бюро по делам беженцев, народонаселения и миграции Государственного департамента собирается исследовать проблему украинских беженцев и перемещённых лиц. Как сказано в описании тендера, будущие подрядчики американского правительства должны будут исследовать то, с какими проблемами сталкиваются беженцы и внутренне перемещённые лица на Украине, а также предполагается разработать конкретные рекомендации Правительству США по возможной экстренной помощи при резком увеличении потока беженцев из районов, охваченных конфликтом в Донбассе.

Также предполагается обратить особое внимание на "наиболее эффективные практики взаимодействия между гуманитарными акторами и представителями вооружённых сил с целью исполнения принципов гуманитарной поддержки беженцев непосредственно в зоне конфликта". Размер финансирования согласно контракту по каждому отдельному субподрядчику находится в коридоре от 200 до 300 тысяч долларов, общий потолок финансирования проекта не определён. Согласно условиям тендера его победители на Украине должны предоставить Госдепу гарантии, что средства не попадут в руки военизированных группировок и террористических организаций.

Фото: © РИА Новости / Александр Поготов

Также в рамках заказанного Госдепом масштабного исследования должны быть затронуты такие вопросы, как безопасное возвращение беженцев в ранее занимаемые ими районы, проблемы взаимодействия между национальным правительством и международными благотворительными организациями.

При этом отмечается, что в качестве примера такого рода взаимодействия обязательно должен быть проанализирован опыт Западных Балкан, в частности Сараевский процесс и связанный с ним план по расселению беженцев в регионе. И здесь необходимо отметить, что проблема беженцев на Украине накладывается на более масштабный вопрос утери страной за годы независимости и в особенности после событий Евромайдана существенной части собственного населения.

Политолог, президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов считает, что упоминание "сараевского сценария" (организация, по сути, этнических чисток под прикрытием мандата миротворческих сил ООН) в последнее время полюбилось высокопоставленным представителям украинского политического истеблишмента — однако в нём кроется крайне опасный для самой Украины посыл, на который почему-то не обращают внимания.

— Есть большая история, связанная со Сребреницей. Правда, ситуация совсем другая, многие эксперты говорят, что это бессмысленная аналогия, но министр иностранных дел Украины Климкин почему-то её тащит. Почему? Потому что украинские политики считают, что в случае с "замирением" Донбасса опыт бывшей Югославии может быть использован. Вот только тут надо понимать, что если Украина — это как бы Югославия, то от Югославии-то осталась одна Сербия. Из неё повыходили все остальные части, то есть это схема управляемого распада.

Необходимо указать, что тренд на сокращение населения Украины в общем и целом стартовал ещё с момента распада Советского Союза. Своего пика население страны достигло в 1993 году, когда на Украине проживало больше 52,2 миллиона человек.

Сокращение шло более-менее плавно примерно до 2000 года, когда число проживающих в стране уменьшилось приблизительно до 49,5 миллиона человек. А затем процесс принял лавинообразный характер: уже к 2014 году было 45,4 миллиона, а к началу 2018-го население Украины сократилось до 42,4 миллиона человек. И это данные, которые во многом манипулятивны, поскольку официальная украинская статистика включает в состав Украины территории российских регионов — Крыма и Севастополя, где проживает порядка двух миллионов человек, а также неподконтрольные киевским властям территории республик Донбасса, где проживает ещё приблизительно четыре миллиона человек. Если вычесть эти цифры, то получается, что население страны в реальности составляет порядка 38,4 миллиона человек.

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

При этом беженцы с Донбасса уже не в первый раз попадают в поле зрения чиновников Госдепартамента, которые рассматривают этих людей с позиции потенциального информационного воздействий на их "пророссийские взгляды". Так, Госдепартамент финансирует, в частности, фонд Footage для целей "осуществления проекта, направленного на молодых женщин на территории Восточной Украины, находящихся в статусе внутренне перемещённых лиц, для пропаганды необходимости борьбы с насилием". Госдеп выделяет гранты также Украинской библиотечной ассоциации, которая, в свою очередь, должна поддержать на эти средства отделение Американского центра, который продолжает функционировать в "оккупированном" Луганске. Данный факт сам по себе представляется крайне примечательным в свете постоянных утверждений как украинской, так и западной прессы о том, что "сепаратисты" якобы установили в ДНР и ЛНР какой-то особый репрессивный режим. Функционирование центров в Луганске, финансируемых напрямую из фондов Госдепартамента США, опровергает такого рода медийные конструкции.

Имеется и другой канал воздействия на беженцев с Донбасса: Госдепартамент США по линии некоммерческой организации "Американские советы по образованию" финансирует проекты для "усиления образовательных и культурных связей между молодёжью Украины и США", деньги также выделяются информационно-консультационному центру "Освита" для "улучшения информированности об образовательных возможностях, имеющихся в США для украинских граждан". Однако гораздо большие суммы идут от американского правительства международному благотворительному фонду "Украинские женщины", который получил от Агентства США по международному развитию 300 тысяч долларов для "улучшения экономических возможностей для лиц, затронутых конфликтом на юго-востоке Украины".

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Все эти данные однозначно свидетельствуют о том, что официальные правительственные ведомства США всё активнее вовлекаются в конфликт на Украине, делая ставку на работу с молодёжью, женщинами и перемещёнными лицами с упором на юго-восток страны и с прицелом на создание лояльных к себе групп населения.

Судя по всему, и это можно проследить по всё более ухудшающемуся и некомплиментарному тону в западной прессе, действия подконтрольных Соединённым Штатам киевских властей представляют определённую проблему для реализации планов Вашингтона в отношении использования Украины в качестве передовой в гибридном противостоянии с Россией. Общая неэффективность, коррумпированность и наличие крайне националистических элементов, инкорпорированных в структуру украинской власти и силовой блок, делают невозможными реинтеграцию и завоевание симпатий жителей территорий, где Киев проводит так называемую АТО. В итоге в процесс вынуждены вмешиваться непосредственные политические покровители киевских властей для проведения собственной политико-гуманитарной линии на юго-востоке страны.

Политолог, президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов полагает, что проблема роста количества беженцев в стране, которой озаботился Госдепартамент, тесным образом переплетена как с идущим на юго-востоке вооружённым конфликтом, так и с плачевным в целом состоянием социально-экономической сферы на Украине

— Проблема с беженцами является очень острой для Украины. Считалось, что это временные переселенцы — такой статус они получили, но фактически возможности голосовать, например, у них нет. По сути, в этой избирательной кампании им придётся голосовать там, где они зарегистрированы, поскольку открепительных удостоверений для избирателей на Украине нет. Второй очень важный момент заключается в том, что экономическая ситуация на Украине достаточно сложная и перспективы экономических проблем очень высокие. Только в ближайшие два года необходимо будет выплатить (и это без нового кредита, который Украина ещё взяла сейчас) порядка 17 миллиардов долларов. При этом бюджет Украины составляет порядка 30–40 миллиардов. Соответственно, это колоссальная сумма. Ну и, наконец, активные военные действия, которые Украина всё последнее время пытается проинициировать, могут привести не только к большому оттоку граждан непосредственно с приграничной территории, но и к достаточно большому оттоку в направлении европейских границ и Российской Федерации. Уже сейчас трудовая миграция на Украине достаточно серьёзно сокращает местное население. Исход населения существенно усиливает давление и на социальную инфраструктуру, прежде всего пенсионную систему, так как чем меньше у вас работающих внутри страны легально граждан, тем меньше отчислений в пенсионные фонды. В результате всех этих факторов риск массового оттока населения с Украины крайне высок. Уже сейчас квота на украинцев в Польше составляет порядка трёх миллионов человек.

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов отметил, что опасность крупной эскалации на юго-востоке Украины сохраняется и может быть использована нынешними правящими кругами в Киеве в попытке сохранить власть президента Порошенко.

Фото: © РИА Новости / Джон Траст

— Надо отметить, что Госдепартамент явно что-то знает. Более того, вот буквально три дня назад официальный представитель российского МИД выступал с заявлением о том, что располагает определённой информацией и что под Новый год готовится обострение на юго-востоке, в районе донбасских республик, — по сути, разморозка конфликта. Ну и, если российский МИД выступает по этому поводу публично, имеет информацию, уж точно в Госдепе она тоже есть, поскольку это их проект, они его курируют. Если же говорить о предстоящих президентских выборах и возможности повлиять на их исход посредством голосов перемещённых лиц (не имеющих по украинскому закону права голосовать не по месту жительства), то, с одной стороны, они там уже назначены на конец марта, а с другой стороны — Порошенко ни при каких обстоятельствах не может в них победить, сохранить власть. И это такая дилемма — отменить выборы теоретически возможно, если ввести чрезвычайное или военное положение.

Соответственно, введение военного положения как системы управления государством было оттестировано в прошедшем месяце, причём как сам механизм его введения, так и функционирование власти и государства в этот период — в нескольких областях Украины, мы все помним провокацию в Керченском проливе. И вот они это протестировали и теперь это не составляет большого труда. Соответственно, эта опция сохраняется и в любой момент может быть использована.