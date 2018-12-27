Названы номинанты кинопремии "Золотой орёл"

Лидирующую позицию по количеству номинаций заняли сразу две киноленты — "Лёд" и "Движение вверх".

Экспертный совет Национальной академии кинематографических искусств и наук Российской Федерации для определения лауреатом премии "Золотой орёл" за нынешний год предложил 51 полнометражный игровой фильм, 46 неигровых, а также 25 короткометражных лент. Пресс-служба академии объявила номинантов.

Лидерами по числу номинаций стали те фильмы, которые возглавляли список самых кассовых отечественных лент. Среди них "Лёд" Олега Трофима (10 номинаций) и "Движение вверх" Антона Мегердичева (9 номинаций). Также претендентами на разные призы стали "История одного назначения" Авдотьи Смирновой, "Война Анны" Алексея Федорченко и "Спитак" Александра Котта.

При этом лучшей актрисой может стать Марта Козлова, Аглая Тарасова, Светлана Ходченкова или Ирина Горбачёва, лучшим актёром — Александр Петров (отличился сразу в трёх фильмах), Владимир Машков, Олег Меньшиков, Андрей Смоляков. За звание самого популярного сериала сражаются "Обычная женщина", "Хождение по мукам", "Мост" и "Берёзка".