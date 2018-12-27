Эдгар Райт проспорил "Оскар" режиссёру "Аквамена"
Фото: © Joel Ryan/Invision/AP
Спор между двумя авторами популярных американских кинолент состоялся ещё в 2016 году.
Режиссёр Эдгар Райт ("Малыш на драйве") проиграл "Оскар" своему коллеге Джеймсу Вану ("Аквамен"). Два года назад они поспорили в социальной сети Twitter на то, что если Ван сможет оставить в фильме отсылку к сериалу "Стингрей", то Райт отдаст ему свой трофей.
Джеймс Ван заявил, что в настоящий момент он ждёт, пока коллега посмотрит ленту и вспомнит о той самой публикации. Райт уже рассказал, что пока не видел фильм, однако, насколько он понимает, уже должен "Оскар" Вану.
Напомним, в мировом прокате фильм "Аквамен" уже собрал более 500 миллионов долларов. В США лента вышла в прокат 21 декабря 2018 года и собрала порядка 80 миллионов долларов.