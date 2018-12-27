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Регион
Опубликовано 27 декабря 2018, 14:38

Голливуд установил новый рекорд по кассовым сборам

Кадр фильма "Аквамен"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Аквамен"/ © Кинопоиск

Добиться удалось этого благодаря "Аквамену", продажи на сеансы которого в настоящий момент зашкаливают в США.

В 2018 году кассовые сборы от продажи билетов в кино в Канаде и США превысят 11,8 миллиарда долларов. Таким образом, Голливуд побил рекорд 2016 года — тогда общая сумма поступлений составила 11,4 миллиарда долларов.

На рост продаж повлияли "Аквамен", "Чёрная пантера", "Мстители: Война бесконечности", "Дэдпул-2" и "Мир Юрского периода — 2". В прошлом году отмечался спад посещаемости кинотеатров, в связи с чем в Голливуде опасались, что люди перестанут ходить в кино и всё чаще будут смотреть фильмы с помощью Netflix, Amazon и других стриминг-сервисов.

Также аналитики сообщили, что в 2018 году цены на билеты в кино увеличились. Это повлияло и на увеличение кассовых сборов. Таким образом, в Канаде и США продано было 1,3 миллиарда билетов.

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Сергей Сурепин
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