Голливуд установил новый рекорд по кассовым сборам

Добиться удалось этого благодаря "Аквамену", продажи на сеансы которого в настоящий момент зашкаливают в США.

В 2018 году кассовые сборы от продажи билетов в кино в Канаде и США превысят 11,8 миллиарда долларов. Таким образом, Голливуд побил рекорд 2016 года — тогда общая сумма поступлений составила 11,4 миллиарда долларов.

На рост продаж повлияли "Аквамен", "Чёрная пантера", "Мстители: Война бесконечности", "Дэдпул-2" и "Мир Юрского периода — 2". В прошлом году отмечался спад посещаемости кинотеатров, в связи с чем в Голливуде опасались, что люди перестанут ходить в кино и всё чаще будут смотреть фильмы с помощью Netflix, Amazon и других стриминг-сервисов.