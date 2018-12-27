Режиссёр "Джона Уика" всё ещё надеется снять ремейк "Горца"
Кадр фильма "Горец"/ © Кинопоиск
Чад Стахелски в очередной раз решил подтвердить журналистам свои намерения по поводу съёмок.
Режиссёр Чад Стахелски ("Джон Уик") не теряет надежды на то, что он всё же снимет ремейк фильма "Горец". Об этом сообщает EW.
Стахелски заявил, что он всё ещё хочет работать над этим проектом. Предполагается, что режиссёр сможет заняться им сразу же после того, как полностью завершит работу над третьей частью ленты "Джон Уик". До этого Стахелски заявлял, что у этих проектов есть много общего.
Напомним, проект перезапуска "Горца" появился около 10 лет назад. В 2008 году права на экранизацию купила фирма Summit Entertainment, а затем их выкупила студия Lionsgate. Работу над сценарием закончили в марте этого года — его писал Райан Кондал ("Рэмпейдж", "Геракл").