Режиссёр "Джона Уика" всё ещё надеется снять ремейк "Горца"

Чад Стахелски в очередной раз решил подтвердить журналистам свои намерения по поводу съёмок.

Режиссёр Чад Стахелски ("Джон Уик") не теряет надежды на то, что он всё же снимет ремейк фильма "Горец". Об этом сообщает EW.

Стахелски заявил, что он всё ещё хочет работать над этим проектом. Предполагается, что режиссёр сможет заняться им сразу же после того, как полностью завершит работу над третьей частью ленты "Джон Уик". До этого Стахелски заявлял, что у этих проектов есть много общего.