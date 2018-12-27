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Опубликовано 27 декабря 2018, 14:21

"ВКонтакте" и Иван Ургант переформатируют "Клевер"

Фото &copy; РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Фото © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Основным режимом игры станет бой, а не викторина в прямом эфире. Пользователи сыграют в любое время, а не в назначенное.

Интерактивное шоу "Клевер" сменит формат. Об этом сообщается в сообществе "Команда ВКонтакте".

Основным режимом станет "Клевер Бой" — это интеллектуальные спарринги для двух игроков. Сразиться с оппонентом можно будет в любое удобное для игроков время, победителей будут ждать призы.

Последний прямой эфир интерактивного шоу пройдёт 31 декабря в 15:00. Его проведут постоянные ведущие Артём Хворостухин, Артём Мовчан, Наталия Веда и Владимир Маркони.

"Клевер" был выпущен весной 2018 года. Игру запустила "ВКонтакте", а за производство викторин начал отвечать российский шоумен Иван Ургант.

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Денис Марков
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