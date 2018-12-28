Певица Бьянка разводится с мужем через четыре месяца после громкой свадьбы
33-летняя Татьяна Липницкая, известная под псевдонимом Бьянка, подала на развод с гитаристом Романом Безруковым. Брак продержался всего четыре месяца — свадьбу влюблённые сыграли в августе этого года.
О разводе Бьянка рассказала в интервью изданию PeopleTalk. Девушка призналась, что сама стала инициатором разрыва, однако отказалась обсуждать причины этого решения.
В одном предложении не ответить, что стало причиной развода, могу лишь сказать, что инициатором была я. Но я не жалею о свадьбе, не собираюсь удалять совместные фото из соцсетей — мне не 15 лет, было столько прекрасного, что связано с Ромой...
Отношения певицы и гитариста продлились около года. За это время Роман Безруков успел поработать над альбомом своей возлюбленной, за что она ему также благодарна. Девушка уверяет, что конфликта с бывшим мужем у неё нет.
Мы сохраним тёплое отношение друг к другу и продолжим совместное творчество. Сейчас мы общаемся, видимся, советуемся друг с другом, сохраняя нужную дистанцию, и параллельно ведём совместный бизнес.
Напомним, что о свадьбе Бьянки и Романа стало известно в начале августа. Девушка выложила в Instagram несколько фотографий с торжества и похвасталась роскошным обручальным кольцом.