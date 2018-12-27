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Регион
Опубликовано 27 декабря 2018, 17:59

Госдума рассмотрит проекты развития волонтёрства в приоритетном порядке

Фото: &copy; РИА Новости/Наталья Селиверстова

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Депутаты Госдумы в начале следующего года рассмотрят ряд проектов развития волонтёрства и социально ориентированных НКО в приоритетном порядке. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

— В начале 2019 года Госдума рассмотрит в приоритетном порядке ряд важных решений, необходимых для развития волонтёрства и социально ориентированных НКО, — сказал Володин журналистам по итогам заседания Госсовета.

Как уже сообщал Лайф, сегодня президент России выразил признательность добровольцам за проделанную работу. При этом он обратился к чиновникам с призывом не бюрократизировать волонтёрское движение, напомнив, что оно должно оставаться добровольческим. Также Путин призвал глав регионов страны личным примером поддержать проекты волонтёров.

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Янковская Ольга
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