Госдума рассмотрит проекты развития волонтёрства в приоритетном порядке

Депутаты Госдумы в начале следующего года рассмотрят ряд проектов развития волонтёрства и социально ориентированных НКО в приоритетном порядке. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

— В начале 2019 года Госдума рассмотрит в приоритетном порядке ряд важных решений, необходимых для развития волонтёрства и социально ориентированных НКО, — сказал Володин журналистам по итогам заседания Госсовета.

Как уже сообщал Лайф, сегодня президент России выразил признательность добровольцам за проделанную работу. При этом он обратился к чиновникам с призывом не бюрократизировать волонтёрское движение, напомнив, что оно должно оставаться добровольческим. Также Путин призвал глав регионов страны личным примером поддержать проекты волонтёров.