Володин назвал число законов, принятых Госдумой за 2018 год

В 2018 году нижняя палата парламента приняла 576 законопроектов. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Политик отметил, что все принятые законы очень важны, поскольку "решают вопросы в разных сферах абсолютно".

Кроме того, депутат подчеркнул, что каждый закон "финансово обеспечен".