Володин назвал число законов, принятых Госдумой за 2018 год
Вячеслав Володин. Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев
В 2018 году нижняя палата парламента приняла 576 законопроектов. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Политик отметил, что все принятые законы очень важны, поскольку "решают вопросы в разных сферах абсолютно".
Кроме того, депутат подчеркнул, что каждый закон "финансово обеспечен".
Напомним, ранее Володин назвал число законопроектов, принятых Госдумой за все 25 лет работы.