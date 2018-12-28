В Госдуме предложили сделать фитнес-клубы бесплатными в новогодние праздники

Депутат Госдумы Василий Власов предложил сделать посещение фитнес-клубов бесплатным на время новогодних праздников. С такой инициативой он обратился к министру спорта РФ Павлу Колобкову.

— Считаю возможным выработать совместно с частными организациями программу, благодаря которой граждане смогут бесплатно в новогодние праздники заниматься фитнесом в частных фитнес-клубах и спортивных залах, — приводит текст письма РИА "Новости".

Власов также отметил, что многие россияне перестают заниматься спортом в холодное время года из-за отсутствия "многофункциональных крытых спортивных площадок".