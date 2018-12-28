Россияне в 2018 году предпочитали фильмы о войне, мультфильмы и комедии — ВЦИОМ

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опрос, приуроченный к Международному дню кино. Данные опроса показали, что в 2018 году россияне предпочитали смотреть военные фильмы, анимационные ленты и комедии.

Стало известно, что чаще всего россияне смотрят военные фильмы — 27%. После идут мультфильмы и сказки (26%), а также комедии (25%). При этом военные ленты предпочитают люди в возрасте от 45 лет и старше. На мультфильмы и сказки внимание обращают 24−35-летние, комедии предпочитают 18−24-летние.