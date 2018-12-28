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Опубликовано 28 декабря 2018, 09:58

Россияне в 2018 году предпочитали фильмы о войне, мультфильмы и комедии — ВЦИОМ

Фото &copy; РИА Новости/Евгений Биятов

Фото © РИА Новости/Евгений Биятов

83% опрошенных специалистами людей отдают предпочтение фильмам, которые создаются российскими компаниями.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опрос, приуроченный к Международному дню кино. Данные опроса показали, что в 2018 году россияне предпочитали смотреть военные фильмы, анимационные ленты и комедии.

Стало известно, что чаще всего россияне смотрят военные фильмы — 27%. После идут мультфильмы и сказки (26%), а также комедии (25%). При этом военные ленты предпочитают люди в возрасте от 45 лет и старше. На мультфильмы и сказки внимание обращают 24−35-летние, комедии предпочитают 18−24-летние.

В рейтинге любимых стран — производителей кино лидирует Россия: 83% опрошенных отдают предпочтение отечественным фильмам. Следом идут фильмы США (40%), французское кино (15%), британские фильмы (8%), индийский кинематограф (6%).

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Сергей Сурепин
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