Россияне в 2018 году предпочитали фильмы о войне, мультфильмы и комедии — ВЦИОМ
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83% опрошенных специалистами людей отдают предпочтение фильмам, которые создаются российскими компаниями.
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опрос, приуроченный к Международному дню кино. Данные опроса показали, что в 2018 году россияне предпочитали смотреть военные фильмы, анимационные ленты и комедии.
Стало известно, что чаще всего россияне смотрят военные фильмы — 27%. После идут мультфильмы и сказки (26%), а также комедии (25%). При этом военные ленты предпочитают люди в возрасте от 45 лет и старше. На мультфильмы и сказки внимание обращают 24−35-летние, комедии предпочитают 18−24-летние.
В рейтинге любимых стран — производителей кино лидирует Россия: 83% опрошенных отдают предпочтение отечественным фильмам. Следом идут фильмы США (40%), французское кино (15%), британские фильмы (8%), индийский кинематограф (6%).