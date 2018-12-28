Раскрыты подробности создания межпланетной системы связи
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Разрабатывать эту систему начали практически сразу после полёта первого человека в космос.
"Российские космические системы" опубликовали архивные документы по созданию межпланетной системы связи, способной обеспечить устойчивый радиоконтакт вплоть до Юпитера. Документ был составлен научными сотрудниками конструкторского бюро СКБ-567, а в качестве основного узла связи предлагалось использовать центр связи "Плутон" в Евпатории.
Отмечается, что "Плутон" стал первым специализированным центром космической связи, который в состоянии обеспечить связь с любыми объектами на значительном удалении вплоть до орбиты Юпитера. Сообщается, что советский комплекс был построен на пять лет раньше, чем аналогичный центр по межпланетной связи в США.
Советские ученые выяснили, что направленные антенны и особые радиопередатчики позволят обмениваться информацией в пределах Солнечной системы и смогут обеспечивать телефонную и фототелеграфную связь с экипажами любых космических кораблей в пределах 1 млрд. километров.