Эль-Ниньо виноват. 2019 год может стать самым тёплым в истории
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А уходящий год, по мнению метеорологов, может занять четвёртую строчку в этом списке.
2019 год может стать для планеты самым тёплым за всю историю метеонаблюдений. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Случиться это может из-за эффекта Эль-Ниньо — колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, которое влияет на климат. По словам Вильфанда, температура уже превысила полградуса, а это очень значительная цифра.
— Практически все развитые службы прогнозируют это явление Эль-Ниньо, с большой степенью вероятности оно будет происходить. И это приведёт к тому, что следующий год может быть самым тёплым за весь период наблюдений, если Эль-Ниньо разовьётся, — цитирует его "Интерфакс".