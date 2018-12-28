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Регион
Опубликовано 28 декабря 2018, 19:21

Эль-Ниньо виноват. 2019 год может стать самым тёплым в истории

Фото: &copy; РИА Новости / Наталья Селиверстова

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

А уходящий год, по мнению метеорологов, может занять четвёртую строчку в этом списке.

2019 год может стать для планеты самым тёплым за всю историю метеонаблюдений. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Случиться это может из-за эффекта Эль-Ниньо — колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, которое влияет на климат. По словам Вильфанда, температура уже превысила полградуса, а это очень значительная цифра.

— Практически все развитые службы прогнозируют это явление Эль-Ниньо, с большой степенью вероятности оно будет происходить. И это приведёт к тому, что следующий год может быть самым тёплым за весь период наблюдений, если Эль-Ниньо разовьётся, — цитирует его "Интерфакс".

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Александра Вишнякова
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