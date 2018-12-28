Эль-Ниньо виноват. 2019 год может стать самым тёплым в истории

А уходящий год, по мнению метеорологов, может занять четвёртую строчку в этом списке.

2019 год может стать для планеты самым тёплым за всю историю метеонаблюдений. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Случиться это может из-за эффекта Эль-Ниньо — колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, которое влияет на климат. По словам Вильфанда, температура уже превысила полградуса, а это очень значительная цифра.