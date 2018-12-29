Умер экс-президент Нигерии
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Шеху Шагари руководил государством в 1979–1983 годах и был свергнут в результате военного переворота в канун Нового года.
Бывший президент Нигерии Шеху Шагари скончался в столице страны Абудже на 94-м году жизни, пишет агентство Синьхуа. Сообщается, что его проводят в последний путь 29 декабря по мусульманским обычаям.
Шагари стал президентом страны в 1979 году после всеобщих выборов. За годы правления провёл несколько реформ, в том числе в сельском хозяйстве. При нём в Нигерии начали использовать тракторы и комбайны.
Однако жители были недовольны коррупцией и ростом межрегиональных и межконфессиональных конфликтов. В итоге 31 декабря 1983 года в стране произошёл военный переворот. Шагари сместили с должности. Президентом стал Мухаммаду Бухари, который возглавляет страну сейчас.