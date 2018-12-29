Умер экс-президент Нигерии

Шеху Шагари руководил государством в 1979–1983 годах и был свергнут в результате военного переворота в канун Нового года.

Бывший президент Нигерии Шеху Шагари скончался в столице страны Абудже на 94-м году жизни, пишет агентство Синьхуа. Сообщается, что его проводят в последний путь 29 декабря по мусульманским обычаям.

Шагари стал президентом страны в 1979 году после всеобщих выборов. За годы правления провёл несколько реформ, в том числе в сельском хозяйстве. При нём в Нигерии начали использовать тракторы и комбайны.