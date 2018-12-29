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Регион
Опубликовано 29 декабря 2018, 02:40

Умер экс-президент Нигерии

Фото: &copy; Flickr/Hardy Chinedu

Фото: © Flickr/Hardy Chinedu

Шеху Шагари руководил государством в 1979–1983 годах и был свергнут в результате военного переворота в канун Нового года.

Бывший президент Нигерии Шеху Шагари скончался в столице страны Абудже на 94-м году жизни, пишет агентство Синьхуа. Сообщается, что его проводят в последний путь 29 декабря по мусульманским обычаям.

Шагари стал президентом страны в 1979 году после всеобщих выборов. За годы правления провёл несколько реформ, в том числе в сельском хозяйстве. При нём в Нигерии начали использовать тракторы и комбайны.

Однако жители были недовольны коррупцией и ростом межрегиональных и межконфессиональных конфликтов. В итоге 31 декабря 1983 года в стране произошёл военный переворот. Шагари сместили с должности. Президентом стал Мухаммаду Бухари, который возглавляет страну сейчас.

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Александр Бочаров
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