СМИ: В США журналистка умерла от свиного гриппа
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26-летняя журналистка издания The Federalist Брэ Пайтон умерла в результате заражения вирусом гриппа А/H1N1, известного как свиной грипп, и менингитом. Об этом сообщает Los Angeles Times.
Пайтон в тяжёлом состоянии нашла дома подруга, её доставили в больницу. Однако утром в пятницу, 28 декабря, журналистка скончалась.
Брэ Пайтон была политическим обозревателем издания The Federalist, а также регулярно появляясь в эфирах телеканала Fox News в качестве эксперта.