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Регион
Опубликовано 1 января 2019, 18:18

В России стали гораздо меньше пить и курить

Фото: &copy;&nbsp;Агентство "Москва"

Фото: © Агентство "Москва"

Согласно информации ВОЗ, с 2009 года курение сигарет в Российской Федерации снизилось на 20%.

Зарубежное издание Quartz назвало 99 лучших событий 2018 года. На 30-м месте оказался статистический факт, который говорит о том, что в России стали намного меньше пить и курить.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Global Adult Tobacco Survey сообщили о том, что с 2009 года курение сигарет снизилось на 20%. Что же касается потребления алкоголя, то этот показатель снизился на такое же количество процентов, но с 2012 года.

Эти данные были получены специалистами по состоянию на январь 2018 года, однако они всё ещё актуальны. Также в ВОЗ заявили, что каждый взрослый житель РФ потребляет 12,2 литра чистого спирта в год. В Германии этот показатель составляет 13,4 литра, а во Франции — 13,3 литра. Специалисты считают, что данная тенденция продолжится, а россияне будут пить меньше, чем в Великобритании и скандинавских странах.

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Сергей Сурепин
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