В России стали гораздо меньше пить и курить

Согласно информации ВОЗ, с 2009 года курение сигарет в Российской Федерации снизилось на 20%.

Зарубежное издание Quartz назвало 99 лучших событий 2018 года. На 30-м месте оказался статистический факт, который говорит о том, что в России стали намного меньше пить и курить.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Global Adult Tobacco Survey сообщили о том, что с 2009 года курение сигарет снизилось на 20%. Что же касается потребления алкоголя, то этот показатель снизился на такое же количество процентов, но с 2012 года.