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Опубликовано 1 января 2019, 18:30

Неймар променял празднование нового года на игру Fortnite

Фото: &copy;&nbsp;Wikimedia Commons

Фото: © Wikimedia Commons

Популярный бразильский футболист в настоящий момент только начал осваивать популярный во всём мире шутер.

Неймар уже давно известен своей большой любовью к компьютерным играм и киберспорту. Сначала бразильский футболист пропустил церемонию вручения "Золотого мяча", а теперь и вовсе в новогодний вечер решил поиграть в Fortnite вместе с популярным стримером Ninja.

Согласно статистике аккаунта футболиста, до игры в новогодний вечер он провёл лишь шесть матчей. При этом за всё время Неймару удалось убить лишь одного врага.

Всего во время трансляции Ninja и футболисты сыграли три матча. Всего за трансляцией следили 175 тысяч человек, а за 12 часов трансляции зрители набрали 2 миллиона часов просмотров.

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Сергей Сурепин
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