Неймар променял празднование нового года на игру Fortnite

Популярный бразильский футболист в настоящий момент только начал осваивать популярный во всём мире шутер.

Неймар уже давно известен своей большой любовью к компьютерным играм и киберспорту. Сначала бразильский футболист пропустил церемонию вручения "Золотого мяча", а теперь и вовсе в новогодний вечер решил поиграть в Fortnite вместе с популярным стримером Ninja.

Согласно статистике аккаунта футболиста, до игры в новогодний вечер он провёл лишь шесть матчей. При этом за всё время Неймару удалось убить лишь одного врага.