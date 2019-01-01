Комедия "Полицейский с Рублёвки" снова возглавила российский прокат на выходных

На втором месте оказалась кинолента "Ёлки Последние", а третье место занял мультфильм "Гринч".

Российская комедия под названием "Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел" собрала в российском прокате 245,8 миллиона рублей по итогам выходных. Благодаря этому фильм сохранил лидерство в прокате.

Лента Ильи Куликова вышла в прокат 20 декабря. Фильм основан на телевизионном сериале под названием "Полицейский с Рублёвки", который рассказывает про сотрудника отделения полиции — он пытается спасти свой отдел от расформирования.