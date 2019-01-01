Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 января 2019, 18:29

Комедия "Полицейский с Рублёвки" снова возглавила российский прокат на выходных

Фото: &copy;&nbsp;Полицейский с Рублевки

Фото: © Полицейский с Рублевки

На втором месте оказалась кинолента "Ёлки Последние", а третье место занял мультфильм "Гринч".

Российская комедия под названием "Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел" собрала в российском прокате 245,8 миллиона рублей по итогам выходных. Благодаря этому фильм сохранил лидерство в прокате.

Лента Ильи Куликова вышла в прокат 20 декабря. Фильм основан на телевизионном сериале под названием "Полицейский с Рублёвки", который рассказывает про сотрудника отделения полиции — он пытается спасти свой отдел от расформирования.

На втором месте оказалась ещё одна отечественная кинокартина — "Ёлки Последние". Комедии удалось собрать 193,1 миллиона рублей. Третье место занял мультфильм "Гринч" — он собрал 128,3 миллиона рублей за прошедшие выходные.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • Россия
  • Кино и сериалы
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar