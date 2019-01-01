Комедия "Полицейский с Рублёвки" снова возглавила российский прокат на выходных
Фото: © Полицейский с Рублевки
На втором месте оказалась кинолента "Ёлки Последние", а третье место занял мультфильм "Гринч".
Российская комедия под названием "Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел" собрала в российском прокате 245,8 миллиона рублей по итогам выходных. Благодаря этому фильм сохранил лидерство в прокате.
Лента Ильи Куликова вышла в прокат 20 декабря. Фильм основан на телевизионном сериале под названием "Полицейский с Рублёвки", который рассказывает про сотрудника отделения полиции — он пытается спасти свой отдел от расформирования.
На втором месте оказалась ещё одна отечественная кинокартина — "Ёлки Последние". Комедии удалось собрать 193,1 миллиона рублей. Третье место занял мультфильм "Гринч" — он собрал 128,3 миллиона рублей за прошедшие выходные.