Стала известна дата выхода третьего сезона "Очень странных дел"

Компания Netflix поделилась тизером и постером продолжения популярного американского шоу.

В Сети появилась информация, которая касается даты выхода нового сезона сериала "Очень странные дела". Новые эпизоды будут доступны для просмотра 4 июля 2019 года.

Действие будущего сезона разворачивается в 1985 году. В опубликованном тизере популярный американский ведущий Дик Кларк отсчитывает последние секунды уходящего года. Он вёл передачу Dick Clark's New Year's Rocking Eve ("Рок на Новый год с Диком Кларком") — шоу показывали с нью-йоркской Таймс-Сквер. Телеведущий умер в 2012 году.