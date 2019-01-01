Стала известна дата выхода третьего сезона "Очень странных дел"
Фото: © twitter@Stranger_Things
Компания Netflix поделилась тизером и постером продолжения популярного американского шоу.
В Сети появилась информация, которая касается даты выхода нового сезона сериала "Очень странные дела". Новые эпизоды будут доступны для просмотра 4 июля 2019 года.
Действие будущего сезона разворачивается в 1985 году. В опубликованном тизере популярный американский ведущий Дик Кларк отсчитывает последние секунды уходящего года. Он вёл передачу Dick Clark's New Year's Rocking Eve ("Рок на Новый год с Диком Кларком") — шоу показывали с нью-йоркской Таймс-Сквер. Телеведущий умер в 2012 году.
JULY 4 pic.twitter.com/UX9M1L02rd— Stranger Things (@Stranger_Things) January 1, 2019
Что же касается самого шоу, то оно рассказывает про жизнь подростков в 1980-е годы в штате Индиана. События разворачиваются в вымышленном городе Хоукинсе.