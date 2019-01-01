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Опубликовано 1 января 2019, 18:39

Стала известна дата выхода третьего сезона "Очень странных дел"

Фото: &copy; twitter@Stranger_Things

Фото: © twitter@Stranger_Things

Компания Netflix поделилась тизером и постером продолжения популярного американского шоу.

В Сети появилась информация, которая касается даты выхода нового сезона сериала "Очень странные дела". Новые эпизоды будут доступны для просмотра 4 июля 2019 года.

Действие будущего сезона разворачивается в 1985 году. В опубликованном тизере популярный американский ведущий Дик Кларк отсчитывает последние секунды уходящего года. Он вёл передачу Dick Clark's New Year's Rocking Eve ("Рок на Новый год с Диком Кларком") — шоу показывали с нью-йоркской Таймс-Сквер. Телеведущий умер в 2012 году.

Что же касается самого шоу, то оно рассказывает про жизнь подростков в 1980-е годы в штате Индиана. События разворачиваются в вымышленном городе Хоукинсе.

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Сергей Сурепин
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