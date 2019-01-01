Фильмы Marvel доминируют в рейтинге самых ожидаемых в 2019 году

Соответствующий список был составлен сайтом Fandango, который уже традиционно делает прогнозы на будущий год.

Фильмы студии Marvel стали самыми ожидаемыми среди тех, которые выходят в 2019 году. Об этом сообщает Fandango.

Первое место заняла четвёртая часть "Мстителей". На второй позиции оказался фильм "Капитан Марвел", а вот третье место досталось девятому эпизоду "Звёздных войн". При этом в пятёрку лидеров вошли "Человек-паук: Далеко от дома" и "История игрушек — 4".