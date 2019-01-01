Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 января 2019, 19:29

Фильмы Marvel доминируют в рейтинге самых ожидаемых в 2019 году

Фото: &copy; shutterstock

Фото: © shutterstock

Соответствующий список был составлен сайтом Fandango, который уже традиционно делает прогнозы на будущий год.

Фильмы студии Marvel стали самыми ожидаемыми среди тех, которые выходят в 2019 году. Об этом сообщает Fandango.

Первое место заняла четвёртая часть "Мстителей". На второй позиции оказался фильм "Капитан Марвел", а вот третье место досталось девятому эпизоду "Звёздных войн". При этом в пятёрку лидеров вошли "Человек-паук: Далеко от дома" и "История игрушек — 4".

Остальные места в первой десятке заняли следующие ленты: "Стекло", "Король Лев", "Аладдин", "Дамбо" и "Джокер". Что же касается "Капитана Марвела", то этот фильм возглавил список самых ожидаемых сольных лент о супергероях.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • супергерои
  • Marvel
  • Кино и сериалы
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar