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Опубликовано 1 января 2019, 19:55

Названы самые продаваемые игры 2018 года

Фото: &copy; Warframe

Фото: © Warframe

Компания Valve опубликовала список самых продаваемых видеоигр прошедшего года, которые выходили в сервисе Steam.

Всего разработчики распределили игры по четырём категориям. Среди них: "платина", "золото", "серебро" и "бронза". Информация об этом была опубликована в сервисе цифровой дистрибуции Steam.

В "платиновую" серию вошли игры Monster Hunter World, Far Cry 5, Asaassin’s Creed Odyssey, The Elder Scrolls Online, PUBG, Counter-Strike Global Offensive, GTA V, Civilization VI, Rocket League, Dota 2, Warframe и Rainbow Six Siege.

В "золотом" списке можно найти Stellaris, третьего "Ведьмака", Cities Skylines, Kingdom Come. В список "серебро" попали Final Fantasy XV, No Man’s Sky, Fallout 4, Team Fortress 2. В списке "бронза" можно найти For Honor, Arma 3, Garry’s Mod, Artifact и Nier Automata.

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Сергей Сурепин
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