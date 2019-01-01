Режиссёр "Аквамена" попросил фанатов фильма не оскорблять людей

Соответствующее заявление автор американской киноленты решил сделать в собственном микроблоге Twitter.

Джеймс Ван (режиссёр "Аквамена") обратился к фанатам фильма с просьбой не оскорблять людей, которым не понравилась лента. Об этом он рассказал на странице персонального twitter-аккаунта.

Я узнал, что люди, которым не понравился "Аквамен", подвергаются насмешкам и оскорблениям со стороны фанатов ленты. Пожалуйста, не нужно этого делать. Мне не нужна такая поддержка. Проявляйте уважение. Джеймс Ван

Также Ван заявил, что нет ничего предосудительного в том, чтобы не любить его фильм. Вместе с этим режиссёр попросил не переходить на личности из-за этого.