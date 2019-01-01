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Регион
Опубликовано 1 января 2019, 19:42

Режиссёр "Аквамена" попросил фанатов фильма не оскорблять людей

Фото: &copy; flickr/H&aring;kan Dahlstr&ouml;m

Фото: © flickr/Håkan Dahlström

Соответствующее заявление автор американской киноленты решил сделать в собственном микроблоге Twitter.

Джеймс Ван (режиссёр "Аквамена") обратился к фанатам фильма с просьбой не оскорблять людей, которым не понравилась лента. Об этом он рассказал на странице персонального twitter-аккаунта.

Я узнал, что люди, которым не понравился "Аквамен", подвергаются насмешкам и оскорблениям со стороны фанатов ленты. Пожалуйста, не нужно этого делать. Мне не нужна такая поддержка. Проявляйте уважение.

Джеймс Ван

Также Ван заявил, что нет ничего предосудительного в том, чтобы не любить его фильм. Вместе с этим режиссёр попросил не переходить на личности из-за этого.

Напомним, Джеймс Ван пока не решил, будет ли он заниматься продолжением фильма "Аквамен". Режиссёр ранее заявлял, что он хочет вернуться к менее масштабным проектам.

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Сергей Сурепин
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