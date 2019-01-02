Disney сэкономит почти 100 миллионов долларов на Джонни Деппе
Фото: © Disney
Популярный американский актёр не появится на экране в роли капитана пиратов Джека Воробья.
Компания Walt Disney сэкономила порядка 90 миллионов долларов благодаря тому, что решила не приглашать популярного голливудского актёра Джонни Деппа сниматься в новой части фильма "Пираты Карибского моря". Об этом сообщил американский журнал Forbes.
В настоящий момент нет информации, кто должен будет заменить на экране капитана Джека Воробья. Специалисты считают, что либо студия ещё не рассматривала претендентов, либо другого персонажа и вовсе не будет.
Также следует добавить и то, что увольнение актёра Деппа из серии может принести убытки кинокомпании. Дело в том, что, несмотря на многие личные проблемы актёра, он в последние годы всё ещё остаётся талантливым. Вместе с этим специалисты считают, что представить пиратский фильм без Деппа будет достаточно сложно.