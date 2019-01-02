Disney сэкономит почти 100 миллионов долларов на Джонни Деппе

Популярный американский актёр не появится на экране в роли капитана пиратов Джека Воробья.

Компания Walt Disney сэкономила порядка 90 миллионов долларов благодаря тому, что решила не приглашать популярного голливудского актёра Джонни Деппа сниматься в новой части фильма "Пираты Карибского моря". Об этом сообщил американский журнал Forbes.

В настоящий момент нет информации, кто должен будет заменить на экране капитана Джека Воробья. Специалисты считают, что либо студия ещё не рассматривала претендентов, либо другого персонажа и вовсе не будет.