"Ходячие мертвецы" — самый скачиваемый среди "пиратов" сериал 2018 года
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Сериал про зомби вышел в лидер в связи с отсутствием новых эпизодов популярного шоу "Игра престолов".
Издание TorrentFreaks опубликовало ежегодный итоговый топ сериалов, которые чаще всего скачивают в Интернете. Рейтинг основан на данных о загрузках через сервис BitTorrent.
Лидером в 2018 году стал сериал "Ходячие мертвецы" — это шоу на протяжении последних шести лет занимало второе место, уступая лишь "Игре престолов". Однако в 2018 году популярность сериала от HBO среди "пиратов" снизилась, так как телеканал не выпустил новый сезон. В связи с этим сериал не попал даже в первую десятку.
Среди лидеров помимо "Ходячих" оказались сериалы "Флэш" и "Теория большого взрыва". Дальше идут "Викинги", "Титаны", "Стрела", "Сверхъестественное", "Мир Дикого запада", "Легенды завтрашнего дня", а также "Форс-мажоры".