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Опубликовано 2 января 2019, 10:07

"Ходячие мертвецы" — самый скачиваемый среди "пиратов" сериал 2018 года

Фото: &copy;&nbsp;AMC Networks

Фото: © AMC Networks

Сериал про зомби вышел в лидер в связи с отсутствием новых эпизодов популярного шоу "Игра престолов".

Издание TorrentFreaks опубликовало ежегодный итоговый топ сериалов, которые чаще всего скачивают в Интернете. Рейтинг основан на данных о загрузках через сервис BitTorrent.

Лидером в 2018 году стал сериал "Ходячие мертвецы" — это шоу на протяжении последних шести лет занимало второе место, уступая лишь "Игре престолов". Однако в 2018 году популярность сериала от HBO среди "пиратов" снизилась, так как телеканал не выпустил новый сезон. В связи с этим сериал не попал даже в первую десятку.

Среди лидеров помимо "Ходячих" оказались сериалы "Флэш" и "Теория большого взрыва". Дальше идут "Викинги", "Титаны", "Стрела", "Сверхъестественное", "Мир Дикого запада", "Легенды завтрашнего дня", а также "Форс-мажоры".

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Сергей Сурепин
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