"Ходячие мертвецы" — самый скачиваемый среди "пиратов" сериал 2018 года

Издание TorrentFreaks опубликовало ежегодный итоговый топ сериалов, которые чаще всего скачивают в Интернете. Рейтинг основан на данных о загрузках через сервис BitTorrent.

Лидером в 2018 году стал сериал "Ходячие мертвецы" — это шоу на протяжении последних шести лет занимало второе место, уступая лишь "Игре престолов". Однако в 2018 году популярность сериала от HBO среди "пиратов" снизилась, так как телеканал не выпустил новый сезон. В связи с этим сериал не попал даже в первую десятку.