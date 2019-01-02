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Опубликовано 2 января 2019, 10:10

Скарлетт Йоханссон назвала Интернет кротовой норой, которая сама себя пожирает

Фото: &copy; Jordan Strauss/Invision/AP

Фото: © Jordan Strauss/Invision/AP

Таким образом популярная американская актриса решила прокомментировать популярность deepfake.

Газета The Washington Post опубликовала материал о росте популярности deepfake. Это видео, на которых лица знаменитостей с помощью нейросетей переносят на видео с другими актёрами, в том числе порнографические.

Одной из жертв в опубликованном материале выступила актриса Скарлетт Йоханссон. Видео с ней набирают миллионы просмотров. По словам звезды фильма "Мстители", вести борьбу с данным явлением нет смысла. Она считает, что это в принципе невозможно.

Это не влияет на меня очень сильно, так как люди предполагают, что это всё-таки не я в этом порно. Я думаю, что преследовать по закону бессмысленно, потому что Интернет — это гигантская тёмная кротовая нора, которая пожирает сама себя

Скарлетт Йоханссон

Актриса добавила, что даже если защищать фотографии авторским правом, то это ничего не будет означать в другой стране, так как правило распространяться будет только в США. Йоханссон считает, что попытки защититься от Интернета и его развращённости являются заведомо проигранной битвой.

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Сергей Сурепин
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