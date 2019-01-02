Богатейшие россияне потеряли за 2018 год почти шесть миллиардов долларов

Соответствующий индекс рассчитывался на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями.

Совокупное состояние богатейших россиян за 2018 год снизилось на 5,915 миллиарда долларов. Об этом стало известно благодаря рейтингу Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Соответствующий индекс специалисты рассчитывали на основе стоимости акций компаний, в которых у миллиардеров есть доли. Всего в BBI входит 500 богатейших людей мира, из которых 25 человек — россияне.