Богатейшие россияне потеряли за 2018 год почти шесть миллиардов долларов
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Соответствующий индекс рассчитывался на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями.
Совокупное состояние богатейших россиян за 2018 год снизилось на 5,915 миллиарда долларов. Об этом стало известно благодаря рейтингу Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Соответствующий индекс специалисты рассчитывали на основе стоимости акций компаний, в которых у миллиардеров есть доли. Всего в BBI входит 500 богатейших людей мира, из которых 25 человек — россияне.
За 2018 год увеличить состояние удалось только девяти из них. Остальные 16 человек, которые указаны в этом рейтинге, понесли потери. Например, один из ключевых владельцев "Норникеля" Владимир Потанин за год стал богаче на 687 миллионов долларов — теперь его состояние составляет 19,6 миллиарда долларов.