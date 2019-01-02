Россияне уже в январе смогут переводить деньги по номеру мобильного

В тестировании новой системы, запуск которой запланирован на январь, приняли участие 12 банков.

Уже в январе 2019 года россияне смогут переводить деньги на счёт клиента практически любого банка без ввода номера его карты. Для этого достаточно будет лишь знать номер мобильного телефона человека, который будет получать данные средства. Возможным это стало благодаря системе быстрых платежей Банка России (СБП).

Промышленный запуск системы запланирован на январь 2019 года. В тестировании новой системы принимали участие 12 банков — в начале 2019 года к ним должны присоединиться ещё 20 банков. Такой информацией поделился Владимир Комлев, глава Национальной системы платёжных карт (НСПК).