Два российских футболиста попали в список перспективных игроков УЕФА
Фото: © Википедия
Рейтинг составляли журналисты организации, которым предложено было назвать игроков, которые могут стать в ближайшее время звёздами европейского футбола.
На сайте УЕФА появился список из 50 молодых футболистов, которых в организации считают наиболее перспективными у себя на родине. В рейтинг попали двое игроков российских клубов — Ильзат Ахметов и Фёдор Чалов.
Оба футболиста играют за ЦСКА. Также обоих игроков вызывали в основную сборную Российской Федерации, однако Ахметов так и не смог прибыть в расположение команды — у него была травма.
Напомним, что Ахметов перешёл в ЦСКА из казанского "Рубина" летом 2018 года. Что же касается Чалова, то 20-летний нападающий дебютировал в ЦСКА ещё два года назад, однако в основной состав он попал только в этом сезоне. Футболист получил титул лучшего бомбардира чемпионата РФ.