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Регион
Опубликовано 2 января 2019, 12:05

Два российских футболиста попали в список перспективных игроков УЕФА

Фото: &copy;&nbsp;Википедия

Фото: © Википедия

Рейтинг составляли журналисты организации, которым предложено было назвать игроков, которые могут стать в ближайшее время звёздами европейского футбола.

На сайте УЕФА появился список из 50 молодых футболистов, которых в организации считают наиболее перспективными у себя на родине. В рейтинг попали двое игроков российских клубов — Ильзат Ахметов и Фёдор Чалов.

Оба футболиста играют за ЦСКА. Также обоих игроков вызывали в основную сборную Российской Федерации, однако Ахметов так и не смог прибыть в расположение команды — у него была травма.

Напомним, что Ахметов перешёл в ЦСКА из казанского "Рубина" летом 2018 года. Что же касается Чалова, то 20-летний нападающий дебютировал в ЦСКА ещё два года назад, однако в основной состав он попал только в этом сезоне. Футболист получил титул лучшего бомбардира чемпионата РФ.

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Сергей Сурепин
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