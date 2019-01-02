Два российских футболиста попали в список перспективных игроков УЕФА

Рейтинг составляли журналисты организации, которым предложено было назвать игроков, которые могут стать в ближайшее время звёздами европейского футбола.

На сайте УЕФА появился список из 50 молодых футболистов, которых в организации считают наиболее перспективными у себя на родине. В рейтинг попали двое игроков российских клубов — Ильзат Ахметов и Фёдор Чалов.

Оба футболиста играют за ЦСКА. Также обоих игроков вызывали в основную сборную Российской Федерации, однако Ахметов так и не смог прибыть в расположение команды — у него была травма.