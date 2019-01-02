Тигрица в Приморье сделала селфи с детёнышами

Специалисты считают, что фотоаппаратура не причиняет животным беспокойства, раз они "делают селфи".

В национальном парке "Земля леопарда" (Приморье) фотоловушка зафиксировала тигрицу, которая активно "знакомила" двух своих детенышей с камерой. Об этом сообщила Мария Окулова, начальник отдела национального парка по связям с общественностью.

По словам Окуловой, фотографии были сделаны в зимний период. Она рассказала, что сначала в кадре появляется взрослый тигр, который замечает фотоловушку и подходит к ней. После этого в кадре появился тигрёнок-подросток, которому чуть меньше года.