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Регион
Опубликовано 2 января 2019, 12:09

Тигрица в Приморье сделала селфи с детёнышами

Фото: &copy; ФГБУ "Земля леопарда"

Фото: © ФГБУ "Земля леопарда"

Специалисты считают, что фотоаппаратура не причиняет животным беспокойства, раз они "делают селфи".

В национальном парке "Земля леопарда" (Приморье) фотоловушка зафиксировала тигрицу, которая активно "знакомила" двух своих детенышей с камерой. Об этом сообщила Мария Окулова, начальник отдела национального парка по связям с общественностью.

Фото: © ФГБУ "Земля леопарда"

Фото: © ФГБУ "Земля леопарда"

По словам Окуловой, фотографии были сделаны в зимний период. Она рассказала, что сначала в кадре появляется взрослый тигр, который замечает фотоловушку и подходит к ней. После этого в кадре появился тигрёнок-подросток, которому чуть меньше года.

Также Окулова добавила, что, когда самка отходит, видно, что возле фотоловушки стоит как минимум ещё один её тигрёнок. Окулова объясняет, что мать-тигрица показывает своим детёнышам, что объект безопасен, а после этого как бы "учит фотомастерству" маленьких тигров. По словам Окуловой, этих тигрят на "Земле леопарда" зафиксировали в первый раз.

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Сергей Сурепин
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