Тигрица в Приморье сделала селфи с детёнышами
Фото: © ФГБУ "Земля леопарда"
Специалисты считают, что фотоаппаратура не причиняет животным беспокойства, раз они "делают селфи".
В национальном парке "Земля леопарда" (Приморье) фотоловушка зафиксировала тигрицу, которая активно "знакомила" двух своих детенышей с камерой. Об этом сообщила Мария Окулова, начальник отдела национального парка по связям с общественностью.
Фото: © ФГБУ "Земля леопарда"
По словам Окуловой, фотографии были сделаны в зимний период. Она рассказала, что сначала в кадре появляется взрослый тигр, который замечает фотоловушку и подходит к ней. После этого в кадре появился тигрёнок-подросток, которому чуть меньше года.
Также Окулова добавила, что, когда самка отходит, видно, что возле фотоловушки стоит как минимум ещё один её тигрёнок. Окулова объясняет, что мать-тигрица показывает своим детёнышам, что объект безопасен, а после этого как бы "учит фотомастерству" маленьких тигров. По словам Окуловой, этих тигрят на "Земле леопарда" зафиксировали в первый раз.