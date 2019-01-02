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Регион
Опубликовано 2 января 2019, 12:27

Российские учителя получат выплаты за проведение ЕГЭ и ОГЭ

Фото: &copy; РИА Новости/Александр Кряжев

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

В настоящий момент все регионы страны должны чётко определить порядки и размеры выплат учителям за их работу, а также строго контролировать их выполнение.

Все учителя, которые принимают участие в организации и проведении ЕГЭ и ОГЭ, смогут получить компенсацию за свою работу. Соответствующий закон вступает в свою силу с января 2019 года.

Новый закон вносит изменения в статью 47 закона "Об образовании". Данные изменения предусматривают собой применение гарантий и оплаты не только в отношении педагогических работников, которые принимают участие по решению уполномоченных органов исполнительной власти в проведении ЕГЭ, а в целом в проведении ГИА-9 и ГИА-11 во всех возможных формах.

Ранее в некоторых регионах длительное время не оплачивали сверхурочные педагогам, которые были задействованы в проведении экзаменов. Всего ежегодно в проведении ЕГЭ участвуют порядка трёхсот тысяч педагогов. Сейчас перед регионами стоит задача чётко определить порядки и размеры выплат для учителей за соответствующую работу.

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Сергей Сурепин
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