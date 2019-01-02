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Опубликовано 2 января 2019, 13:29

Дочь Боярского показала постаревшего отца без шляпы — фото

Елизавета Боярская. Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Вяткин

Елизавета Боярская. Фото: © РИА Новости/Владимир Вяткин

Несмотря на столь редкий снимок, поклонники артистки отметили её стройную фигуру после родов.

Популярная российская актриса Елизавета Боярская опубликовала на персональной странице в "Инстаграме" новогоднюю семейную фотографию. Фанаты актёрской династии были удивлены, так как на снимке Михаил Боярский запечатлён без своей знаменитой шляпы.

Фото: © Instagram/lizavetabo

Фото: © Instagram/lizavetabo

На фото вместе с Боярской запечатлён её супруг — актёр Максим Матвеев, брат — депутат Государственной думы Сергей Боярский, тётя Екатерина Боярская и мама Лариса Луппиан. Фанаты артистки отметили, что Елизавета прекрасно выглядит после родов, которые недавно у неё были.

Поклонники Боярской желают ей радости, любви и здоровья. Некоторые в комментариях написали, что семья Боярских является примером для подражания.

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Сергей Сурепин
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