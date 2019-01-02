Дочь Боярского показала постаревшего отца без шляпы — фото

Несмотря на столь редкий снимок, поклонники артистки отметили её стройную фигуру после родов.

Популярная российская актриса Елизавета Боярская опубликовала на персональной странице в "Инстаграме" новогоднюю семейную фотографию. Фанаты актёрской династии были удивлены, так как на снимке Михаил Боярский запечатлён без своей знаменитой шляпы.

На фото вместе с Боярской запечатлён её супруг — актёр Максим Матвеев, брат — депутат Государственной думы Сергей Боярский, тётя Екатерина Боярская и мама Лариса Луппиан. Фанаты артистки отметили, что Елизавета прекрасно выглядит после родов, которые недавно у неё были.