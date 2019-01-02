Рекордные 480 млн рублей составила выручка кинотеатров России за 1 января

По сравнению с результатом, который был продемонстрирован в прошлом году, сумма увеличилась на 17%.

Суммарные сборы кинотеатров Российской Федерации и стран СНГ за 1 января 2019 года увеличились на 17 процентов по сравнению с показателем прошлого года. Всего кинотеатры получили 480 миллионов рублей (год назад было 410 миллионов рублей).

Этот показатель стал рекордным для российских кинотеатров. Предыдущий самый большой показатель составлял 472 миллиона рублей. Зафиксирована такая сумма была 1 января 2015 года.