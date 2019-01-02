Цукерберг продал акции Facebook, чтобы лечить эпилепсию и болезнь Паркинсона

Фонд создателя самой популярной социальной сети разрабатывает чип, который превращает мысли в команды.

Создатель Facebook Марк Цукерберг продал акции социальной сети для того, чтобы финансировать амбициозный медицинский проект. Об этом сообщает SCMP.

Речь идёт о проекте, который занимается биомедицинскими исследованиями. Он назван "Инициатива Чан — Цукерберга" (в честь Марка и его супруги). Цель проекта — излечение "всех болезней в течение одного поколения".