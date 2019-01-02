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Опубликовано 2 января 2019, 14:40

Цукерберг продал акции Facebook, чтобы лечить эпилепсию и болезнь Паркинсона

Фото: &copy; AP Photo/Francois Mori

Фото: © AP Photo/Francois Mori

Фонд создателя самой популярной социальной сети разрабатывает чип, который превращает мысли в команды.

Создатель Facebook Марк Цукерберг продал акции социальной сети для того, чтобы финансировать амбициозный медицинский проект. Об этом сообщает SCMP.

Речь идёт о проекте, который занимается биомедицинскими исследованиями. Он назван "Инициатива Чан — Цукерберга" (в честь Марка и его супруги). Цель проекта — излечение "всех болезней в течение одного поколения".

Всего Цукерберг продал акций на 30 миллионов долларов. Один из компонентов нового проекта включает в себя работу над интерфейсами "мозг-машины". Благодаря этому устройству можно будет превращать мысли человека в команды. Этот проект получил финансирование в размере пяти миллионов долларов.

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Сергей Сурепин
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