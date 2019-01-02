Охранника супермаркета заподозрили в убийстве магазинного вора
Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков
Правоохранительные органы Башкирии задержали сотрудника одного из частных охранных предприятий Уфы. Предполагается, что он до смерти избил магазинного вора.
Тело 40-летнего жителя города Уфы без признаков жизни было обнаружено 31 декабря 2018 года в его квартире. На теле мужчины были найдены следы побоев. Во время проведения оперативно-следственных мероприятий полиция вышла на подозреваемого — им оказался охранник одного из магазинов. Об этом сообщает Министерство внутренних дел по Республике Башкортостан.
Согласно предварительной информации, сотрудники магазина, который находится в Кировском районе Уфы на проспекте Салавата Юлаева, заметили, что один из покупателей хотел вынести из торгового зала неоплаченные продукты и бутылку водки. Предполагается, что сотрудники ЧОП произвели задержание мужчины, а после удерживали его в подсобке до того, как приедет полиция. Инцидент произошёл 29 декабря.
После того как полиция разобралась в ситуации, мужчину отпустили домой. Затем, когда стало известно о смерти мужчины, правоохранители посмотрели записи с камер видеонаблюдения, которые находятся в магазине. Оказалось, что один из сотрудников охраны избивал задержанного. В настоящий момент материалы находятся в Следственном комитете РФ, а самого подозреваемого отправили под стражу.