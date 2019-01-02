Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 января 2019, 15:13

Охранника супермаркета заподозрили в убийстве магазинного вора

Фото: &copy; РИА Новости/Евгений Одиноков

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

Правоохранительные органы Башкирии задержали сотрудника одного из частных охранных предприятий Уфы. Предполагается, что он до смерти избил магазинного вора.

Тело 40-летнего жителя города Уфы без признаков жизни было обнаружено 31 декабря 2018 года в его квартире. На теле мужчины были найдены следы побоев. Во время проведения оперативно-следственных мероприятий полиция вышла на подозреваемого — им оказался охранник одного из магазинов. Об этом сообщает Министерство внутренних дел по Республике Башкортостан.

Согласно предварительной информации, сотрудники магазина, который находится в Кировском районе Уфы на проспекте Салавата Юлаева, заметили, что один из покупателей хотел вынести из торгового зала неоплаченные продукты и бутылку водки. Предполагается, что сотрудники ЧОП произвели задержание мужчины, а после удерживали его в подсобке до того, как приедет полиция. Инцидент произошёл 29 декабря.

После того как полиция разобралась в ситуации, мужчину отпустили домой. Затем, когда стало известно о смерти мужчины, правоохранители посмотрели записи с камер видеонаблюдения, которые находятся в магазине. Оказалось, что один из сотрудников охраны избивал задержанного. В настоящий момент материалы находятся в Следственном комитете РФ, а самого подозреваемого отправили под стражу.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • Регионы
  • Происшествия
  • Башкортостан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar