Охранника супермаркета заподозрили в убийстве магазинного вора

Правоохранительные органы Башкирии задержали сотрудника одного из частных охранных предприятий Уфы. Предполагается, что он до смерти избил магазинного вора.

Тело 40-летнего жителя города Уфы без признаков жизни было обнаружено 31 декабря 2018 года в его квартире. На теле мужчины были найдены следы побоев. Во время проведения оперативно-следственных мероприятий полиция вышла на подозреваемого — им оказался охранник одного из магазинов. Об этом сообщает Министерство внутренних дел по Республике Башкортостан.

Согласно предварительной информации, сотрудники магазина, который находится в Кировском районе Уфы на проспекте Салавата Юлаева, заметили, что один из покупателей хотел вынести из торгового зала неоплаченные продукты и бутылку водки. Предполагается, что сотрудники ЧОП произвели задержание мужчины, а после удерживали его в подсобке до того, как приедет полиция. Инцидент произошёл 29 декабря.