Ким Кардашьян станет мамой в четвёртый раз

Американская звезда реалити-шоу и рэпер Канье Уэст вновь решили воспользоваться услугами суррогатной матери.

Звёздная пара Канье Уэст и Ким Кардашьян ожидают четвёртого ребёнка. Как и в прошлый раз, рэпер и светская львица решили воспользоваться услугами суррогатной матери. Об этом сообщает Mirror.

38-летняя Ким и 41-летний Канье ждут ребёнка уже в мае. У знаменитой пары остался только один оплодотворённый эмбрион. Ранее Кардашьян говорила, что популярный американский рэпер хочет больше детей — вплоть до семи.