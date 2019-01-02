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Регион
Опубликовано 2 января 2019, 14:48

Ким Кардашьян станет мамой в четвёртый раз

Фото: &copy; instagram@kimkardashian

Фото: © instagram@kimkardashian

Американская звезда реалити-шоу и рэпер Канье Уэст вновь решили воспользоваться услугами суррогатной матери.

Звёздная пара Канье Уэст и Ким Кардашьян ожидают четвёртого ребёнка. Как и в прошлый раз, рэпер и светская львица решили воспользоваться услугами суррогатной матери. Об этом сообщает Mirror.

38-летняя Ким и 41-летний Канье ждут ребёнка уже в мае. У знаменитой пары остался только один оплодотворённый эмбрион. Ранее Кардашьян говорила, что популярный американский рэпер хочет больше детей — вплоть до семи.

Напомним, в настоящий момент у пары есть три ребёнка: трёхлетний Сейнт, пятилетняя Норт и 11-месячная дочь Чикаго. Имя четвёртого ребёнка пара пока не называет.

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Сергей Сурепин
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