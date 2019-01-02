Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 января 2019, 15:35

Вассерман снялся в новом клипе Ольги Бузовой

Фото: &copy; Кадр из видео YouTube

Фото: © Кадр из видео YouTube

В своём блоге в "Инстаграме" певица заявила, что такой работы от неё фанаты не ожидали.

Участник интеллектуальных телевизионных шоу Анатолий Вассерман снялся в новом клипе певицы Ольги Бузовой. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале артистки.

Новый клип получил название "Танцуй под Бузову". Видео уже набрало более 800 тысяч просмотров и 35 тысяч лайков. Участие в клипе приняли актёры Андрей Гайдулян и Александра Велескевич, а также несколько известных блогеров.

Фото: © Кадр из видео YouTube

Фото: © Кадр из видео YouTube

Что же касается самой певицы, то она сообщила, что фанаты не ожидали от неё подобной работы. Бузова заявила, что она и сама не думала, что выпустит подобный клип, и поблагодарила друзей за помощь.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • Ольга Бузова
  • клипы
  • Анатолий Вассерман
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar