Вассерман снялся в новом клипе Ольги Бузовой

В своём блоге в "Инстаграме" певица заявила, что такой работы от неё фанаты не ожидали.

Участник интеллектуальных телевизионных шоу Анатолий Вассерман снялся в новом клипе певицы Ольги Бузовой. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале артистки.

Новый клип получил название "Танцуй под Бузову". Видео уже набрало более 800 тысяч просмотров и 35 тысяч лайков. Участие в клипе приняли актёры Андрей Гайдулян и Александра Велескевич, а также несколько известных блогеров.

Фото: © Кадр из видео YouTube