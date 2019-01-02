Вассерман снялся в новом клипе Ольги Бузовой
Фото: © Кадр из видео YouTube
В своём блоге в "Инстаграме" певица заявила, что такой работы от неё фанаты не ожидали.
Участник интеллектуальных телевизионных шоу Анатолий Вассерман снялся в новом клипе певицы Ольги Бузовой. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале артистки.
Новый клип получил название "Танцуй под Бузову". Видео уже набрало более 800 тысяч просмотров и 35 тысяч лайков. Участие в клипе приняли актёры Андрей Гайдулян и Александра Велескевич, а также несколько известных блогеров.
Фото: © Кадр из видео YouTube
Что же касается самой певицы, то она сообщила, что фанаты не ожидали от неё подобной работы. Бузова заявила, что она и сама не думала, что выпустит подобный клип, и поблагодарила друзей за помощь.