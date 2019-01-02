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Опубликовано 2 января 2019, 16:13

Национальные парки США заполнили мусором и фекалиями из-за стены с Мексикой

Фото: &copy;&nbsp;flickr/NPS Natural Resources

Фото: © flickr/NPS Natural Resources

Убирать парки в настоящий момент некому, так как сотрудники получают зарплату из бюджета, который никак не могут принять.

Национальные парки США наполнились человеческими отходами и мусором из-за шатдауна правительства. Персонал находится в неоплачиваемом отпуске, поэтому следить за чистотой и порядком просто некому. Об этом сообщает Washington Post.

Жительница долины Йосемити Дакота Снайдер рассказала, что в настоящий момент парк перегружен. Девушка заявила, что сейчас там больше человеческих отходов и мусора, чем она когда-либо видела за четыре года жизни в долине. По словам Снайдер, общественные туалеты в парке переполнены, повсюду валяется мусор, а посетители нарушают всевозможные правила.

Причиной этому стали споры о бюджете. Конгресс уже вторую неделю не может утвердить расходы США и государственных служащих отправляют в неоплачиваемый отпуск, в то время как правительство частично прекращает работу. Причиной шатдауна стали затраты на стену с Мексикой.

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Сергей Сурепин
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