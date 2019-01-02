Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 января 2019, 16:14

Китайские туристы стали чаще посещать Крым

Фото: &copy; РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Фото: © РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Туристический поток на полуостров в прошедшем году оказался в два с половиной раза выше по сравнению с предыдущим показателем.

Туристический поток из Китая в Крым в 2018 году вырос в два с половиной раза. Об этом сообщил Георгий Мурадов, вице-премьер крымского правительства — постпред при президенте.

По словам Мурадова, власти заинтересованы в привлечении китайских туристов. В 2017 году было 1,7 тысячи туристов из Китая, а в 2018 году этот показатель превысил показатель в четыре тысячи человек.

Вместе с этим Мурадов добавил, что это только первые шаги. По его словам, позитивные отклики туристов из Китая быстро распространяются в социальных сетях, в связи с чем туристический поток будет только увеличиваться.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Китай
  • Игры
  • Путешествия
  • Экономика
  • Общество
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar