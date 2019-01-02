Китайские туристы стали чаще посещать Крым

Туристический поток на полуостров в прошедшем году оказался в два с половиной раза выше по сравнению с предыдущим показателем.

Туристический поток из Китая в Крым в 2018 году вырос в два с половиной раза. Об этом сообщил Георгий Мурадов, вице-премьер крымского правительства — постпред при президенте.

По словам Мурадова, власти заинтересованы в привлечении китайских туристов. В 2017 году было 1,7 тысячи туристов из Китая, а в 2018 году этот показатель превысил показатель в четыре тысячи человек.